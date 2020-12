Che Dio ci aiuti 6: la data di debutto su Rai1 della nuova stagione

Che Dio ci aiuti 6 ha finalmente una data di debutto: il 7 gennaio 2021 arriveranno su Rai1 le nuove puntate della fiction con Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi e Valeria Fabrizi.

Dovrebbero essere 10 in tutto le nuove puntate con cui Suor Angela e Suor Costanza torneranno a fare compagnia agli spettatori che, in questi anni, hanno sempre garantito risultati sorprendenti in termini di ascolti, confermando Che Dio ci aiuti come uno dei prodotti più amati della rete ammiragli RAI.

Elena Sofia Ricci, che aveva già più volte anticipato l'appuntamento con la sesta stagione per l'inizio del nuovo anno, ha confermato durante la conferenza stampa che la sua Suor Angela si prepara a vivere un altro terremoto emotivo: il passato tornerà prepotentemente a galla e dovrà affrontare tutto con la sua "famiglia adottiva", quella del convento.

Attesissimo anche il ritorno di Francesca Chillemi perchè la sua Azzurra vivrà una delle trasformazioni più importanti dall'inizio della fiction: diventerà una novizia.

Altrettanto gradito sarà il ritorno di Diana Del Bufalo, mentre la prossima stagione sarà il debutto assoluto in Che Dio ci aiuti per Pierpaolo Spollon ed Erasmo Genzini.