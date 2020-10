Charlize Theron si fa truccare dai figli: "Attenti, truccatori, avete un concorrente!" (FOTO)

Charlize Theron ha trovato un modo creativo per far passare le lunghe giornate in casa: si è lasciata truccare dai suoi due figli piccoli, con risultati che potete vedere nelle foto condivise dall'attrice. Un make up molto vivace.

To every make up artist out there..... watch out, you’ve got competition! pic.twitter.com/C3rnP4iPJC — Charlize Theron (@CharlizeAfrica) October 27, 2020

Al momento non sappiamo ancora chi abbia truccato Charlize Theron tra i due figli dell'attrice, se Jackson di otto anni o August di quattro anni. Ma una cosa è certa: a uno dei due piace molto lo smokey eye.

La star di Bombshell - La voce dello scandalo e Atomica Bionda ha pubblicato alcuni scatti sui suoi profili social, svelando il nuovo make up. "A tutti i truccatori là fuori... Attenzione, avete trovato un concorrente!" ha scritto l'attrice.

Charlize Theron non pubblica spesso foto dei suoi figli sui suoi social media, quindi non è casuale che il viso del bambino non sia in nessuno di questi scatti. Ma Charlize è una mamma orgogliosa dei suoi figli e dei loro esperimenti creativi. Entrambi i bambini sono stati adottati dall'attrice, Jackson nel 2012 e poi August nel 2015.

"Mia madre ha una lettera che le ho scritto quando avevo otto anni", ha raccontato Charlize Theron ad agosto. "Nella lettera le chiedo se potevamo, per Natale, andare in un orfanotrofio e adottare un fratello o una sorella per me. Lei dice, 'Non mi hai mai chiesto di avere un altro bambino. Non mi hai mai chiesto di avere un fratellino o sorella per te. Hai subito pensato all'adozione".

All'inizio di quest'anno, Theron ha pubblicato una foto dalle riprese del suo film del 2015, Mad Max: Fury Road, in cui culla August: "Sono diventata mamma poco prima di iniziare le riprese. Almeno mio figlio potrà dire "Ho trascorso la maggior parte del primo anno della mia vita in un camion da guerra", ha scritto.

Durante un'apparizione al The Drew Barrymore Show, lo scorso settembre, Theron ha detto al conduttore che negli ultimi cinque anni è stata single e va benissimo così. "Essere un genitore richiede molto lavoro. Ma alla fine della giornata vado a letto e mi dico,"Oh mio Dio, non vorrei che cambiare le mie giornate per nulla al mondo.' Il mio lavoro come genitore è amarli e assicurarmi che abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno per essere ciò che vogliono essere. E farò tutto ciò che posso affinché i miei figli abbiano questo diritto".