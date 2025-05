Charlize Theron sente il poco rispetto dei figli per la sua carriera da attrice: "Non sono per niente colpiti"

Ospite del Jimmy Kimmel Live!, Charlize Theron ha raccontato che i suoi figli, Jackson, 12 anni, e August, 9 anni, riescono a tenerla con i piedi per terra perché non mostrano grande rispetto per la sua carriera.

L'attrice sudafricana ne ha parlato nel corso del talk show americano, sottolineando come questo atteggiamento da un lato la aiuti a non montarsi troppo la testa e dall'altro la stupisca.

Charlize Theron e il rapporto dei figli con il suo lavoro nel cinema

"I miei figli non hanno alcun rispetto per me. È semplicemente incredibile. Mi considero piuttosto umile, ma ogni tanto penso:'C'è un maledetto Oscar proprio lì'. E loro non sono per niente colpiti da me" ha spiegato.

Un esempio lampante è un episodio accaduto con The Old Guard 2:"I miei figli erano con me durante le riprese di The Old Guard 2 e ho lavorato a questa sequenza incredibilmente complessa... Girata al 99% su un elicottero vero che cercava di scrollarmi via come una bambola di pezza. Ci sono volute circa due settimane per girarla, e io pensavo:'Wow, l'ho appena fatto, è davvero incredibile'".

Charlize Theron in una sequenza d'azione di The Old Guard 2

Peccato che la reazione dei figli non sia stata quella sperata:"Ieri mia figlia ha guardato questo poster di Tom Cruise e ha detto:'È strano, sembra molto più figo di te quando eri appesa all'elicottero'. Io ho risposto:'Ma io ero appesa all'elicottero, un po' di credito no?'".

Il sequel di The Old Guard con Charlize Theron

La star premio Oscar tornerà presto nel sequel di The Old Guard, che debutterà su Netflix il prossimo 2 luglio. Theron ha recitato nel primo film nel 2020, al fianco di Kiki Layne, Matthias Schoenaerts, Chiwetel Ejiofor, Luca Marinelli e Marwan Kenzari.

Charlize Theron in una scena di The Old Guard

Il franchise di The Old Guard è basato sul fumetto omonimo scritto da Greg Rucka.