Charlize Theron produrrà il film Netflix diretto da Niki Caro ambientato nel mondo del surf

Charlize Theron e la regista Niki Caro collaboreranno con Netflix per realizzare un film ispirato alle donne che praticano surf e lottano per il diritto di competere nelle gare più prestigiose.

Il lungometraggio si ispirerà all'articolo The Fight For Gender Equality In One of the Most Dangerous Sports on Earth e alla vita di atlete come Bianca Valenti, Andrea Moller, Paige Alms e Keala Kennelly.

Niki Caro, dopo essersi occupata di Mulan, tornerà quindi a essere impegnata alla regia. La sceneggiatura, invece, è stata firmata da Becky Johnston e Charlize Theron sarà coinvolta come sceneggiatrice tramite la sua Denver and Delilah.

Al centro della trama ci saranno quattro donne che formano un legame potente mentre viaggiano per fare surf nei posti più pericolosi al mondo e lottano per il diritto di partecipare alle gare più importanti del mondo del surf.

Theron collaborerà con AJ Dix, Beth Kono e Caro per produrre il lungometraggio destinato a Netflix.

Charlize Theron ha recentemente collaborato con Netflix in occasione di The Old Guard e The School for Good and Evil, un fantasy diretto da Paul Feig che la vede protagonista accanto a Kerry Washington.