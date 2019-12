Charlize Theron sulla figlia transgender: "Lei si sente una ragazza, usate i pronomi corretti"

Se i media fanno confusione, Charlize Theron mette le cose in chiaro. Parlando di sua figlia, una ragazzina transgender di 7 anni adottata quando era piccola, l'attrice ha chiesto alla stampa di usare i pronomi corretti riferendosi a lei, e di usare quindi il femminile.

"Per me che sono sua madre è importante far sapere al mondo che mi farebbe piacere se si usassero i pronomi corretti, nel riferirsi a lei" - ha spiegato Charlize, parliando di sua figlia Jackson - "A volte è capitato anche a me usare i pronomi sbagliati, parlando di lei in un'intervista. E' una cosa che davvero la ferisce. Non voglio essere quel tipo di mamma (che sbaglia su queste cose)"

Ad aprile Charlize Theron aveva detto al Daily Mail che Jackson si identifica come una ragazza e per fare chiarezza e con la speranza che la stampa avrebbe rispettato la richiesta della ragazzina riferendosi a lei con i pronomi giusti. "Anche io pensavo che fosse un maschio, fino a quando a tre anni non mi ha guardato negli occhi e mi ha detto "Non sono un maschio!"" - aveva aggiunto l'attrice in quell'occasione. "Il mio compito, come genitrice, è di amare i miei figli e fare in modo che abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno per essere ciò che vogliono. E farò tutto ciò che è in mio potere perché i miei ragazzi abbiano questo diritto"

Charlize Theron ha adottato Jackson nel 2012 in Sudafrica, dove lei stessa è nata e cresciuta. Nel 2015 l'attrice di Bombshell ha adottato la sua seconda figlia, August, che adesso ha quattro anni. Nel 2016 l'attrice era stata criticata dopo che erano apparse alcune foto di lei in giro con Jackson, nel quale la piccola indossava un abito lungo e un cappello di Frozen, con tanto di treccione biondo.

Charlize Theron non è l'unica diva che ha parlato pubblicamente dell'identità sessuale dei propri figli, finite inevitabilmente sotto i riflettori in seguito ad apparizioni pubbliche. Angelina Jolie ha ammesso che sua figlia Shiloh preferisce farsi chiamare Jack e indossare abiti maschili. Anche Megan Fox ha dichiarato di non essersi mai opposta alle scelte di suo figlio, che preferisce indossare abiti da bambina.