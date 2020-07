Charlize Theron: "Dico alle mie figlie che sono fidanzata con me stessa"

Di fronte alle richieste insistenti delle figlie, che vorrebbero convincerla a trovarsi un fidanzato, Charlize Theron replica di essere fidanzata con se stessa.

Nel corso del podcast di Diane Von Furstenberg, "InCharge with DVF", la Theron ha raccontato:

"Due giorni fa ero in macchina con le mie figlie e la più piccola mi ha detto 'Tu hai bisogno di un fidanzato!' E io le ho risposto 'Veramente no. Mi sento molto bene così'. Ma lei insisteva 'Mamma, ti serve un fidanzato, ti serve una relazione!"

Charlize Theron, che ha due figlie adottive, Jackson di 8 anni, e August di 5 anni, ha risposto alla figlia di essere "fidanzata con se stessa":

"Aveva un'espressione negli occhi, come se non avesse mai contemplato questa possibilità. Era confusa, ma credo che abbia capito che esista anche una possibilità diversa dagli standard".

Qualche anno fa Charlize Theron ha avuto una breve relazione con Sean Penn, ma dopo la loro rottura nel 2015 l'attrice si è definita "incredibilmente disponibile." Visto che però l'uomo di gradimento di Charlize Theron sembra non essere ancora arrivato, l'attrice si dedica da sola a crescere la due figlie, Jackson, che è transgender, e August:

"Le mie figlie sono arrivate in modo inaspettato, non avevo idea che sarei diventata madre di due bambine afroamericane, e non sapevo che sarei diventata madre di una bambina trans. Tutte queste cose mi hanno più consapevole di quanto poco so del mondo. Le mie figlie mi hanno aperto gli occhi, dico sempre di essere tornata all'università. Devo imparare qualcosa di nuovo ogni singolo giorno perché mi mettono costantemente alla prova."