Charlize Theron delusa dagli uomini sull'app d'incontri: "Sono uscita con due persone e poi ho smesso"

L'attrice premio Oscar per Monster ha raccontato la sua fallimentare esperienza con un'applicazione per conoscere nuovi spasimanti.

Charlize Theron ha partecipato al podcast Watch What Happens Live With Andy Cohen, e ha raccontato la propria esperienza con l'app d'incontri esclusiva per celebrità Raya.

Nonostante i consigli di un'amica, l'attrice ha dichiarato di aver smesso presto di utilizzare l'applicazione, delusa dal comportamento degli uomini che ha conosciuto.

Charlize Theron e l'esperienza con l'app di incontri

"Non ci faccio nulla" ha raccontato Theron nell'intervista con Andy Cohen "Un'amica mi ci ha iscritta, sono uscita con due persone, e poi ho semplicemente smesso". Il motivo? Le menzogne degli uomini.

Primo piano di Charlize Theron a Venezia 2017

"Ogni ragazzo ha una foto al Burning Man ed è CEO del nulla, oppure è un personal trainer. Poi li incontri e non è vero, e te lo dicono subito! E io gli chiedevo perché l'avevano scritto sul profilo se non era vero. No, non mi piace [l'app]".

Le voci sull'app d'incontri e le passate relazioni di Charlize Theron

Già nel mese di novembre erano circolate voci sulla presenza dell'attrice sull'app Raya, dopo la fine della relazione con l'ex modello Alex Dimitrijevic.

In passato, Charlize Theron è stata legata sentimentalmente all'attore Stuart Townsend dal 2001 al 2009 e alla star premio Oscar Sean Penn dal 2013 al 2015. L'attrice è madre di due figlie adottive, Jackson e August.

Charlize Theron in una scena di The Old Guard

In questo periodo, Charlize Theron, premiata con l'Oscar alla miglior attrice protagonista per Monster di Patty Jenkins nel 2004, è impegnata nella promozione di The Old Guard 2, il sequel del film di successo di Netflix uscito nel 2020. L'attrice recita nel film al fianco di KiKi Layne, Marwan Kenzari, Luca Marinelli e Matthias Schoenaerts.