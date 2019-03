Charlie Says; Matt Smith è Charles Manson nel trailer

Charlie Says porterà sul grande schermo la storia dei crimini compiuti da Charles Manson attraverso la prospettiva delle ragazze coinvolte negli omicidi compiuti dalla famiglia, come anticipa il trailer condiviso online.

Il film diretto da Mary Harron ha Matt Smith nel ruolo di Manson e Hannah Murray, Sosie Bacon e Marianne Rendón rispettivamente nella parte di Leslie Van Houten, Patricia Krenwinkel e Susan Atkins, tre giovani donne che sono state condannate e rinchiuse in isolamento dopo aver partecipato all'omicidio di Sharon Tate.

Il trailer, alternando flashback e momenti tratti dagli incontri con Karlene Faith (Merritt Wever) in prigione, segue l'arrivo delle giovani nel ranch e alcuni passaggi delle tappe che le hanno portate a diventare delle assassine e, successivamente, a dover confrontarsi con le decisione prese.

Ecco il video:

Charlie Says può contare su una sceneggiatura firmata da Guinevere Turner che ha collaborato in passato con Harron in occasione di American Psycho.

Il film, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia nel settembre 2018, verrà distribuito nei cinema americani il 10 maggio.