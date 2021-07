Chapelwaite: il nuovo trailer della serie tratta dal libro di Stephen King

Chapelwaite è la nuova serie ambientata nel mondo creato da Stephen King che debutterà il 22 agosto su Epix, di cui online è stato condiviso il primo trailer.

Nel video si assiste a quello che accade al protagonista, interpretato da Adrien Brody, e alla sua famiglia dopo la morte della moglie e la decisione di trasferirsi in una città di provincia del Maine, ritrovandosi però alle prese con apparizioni inquietanti ed eventi inspiegabili e sovrannaturali.

Chapelwaite sarà composta da dieci episodi e i protagonisti saranno Adrien Brody e Emily Hampshire.

Il progetto è stato scritto da Peter Filardi e Jason Filardi e la storia è ambientata nel 1850. Il capitano Charles Boone (Adrien Brody) si trasferisce con i tre figli nell'antica dimora della sua famiglia, situata nella piccola e apparentemente sonnolenta cittadina di Preacher's Corners, Maine, dopo la morte della moglie mentre erano in viaggio in mare. Tuttavia, Charles dovrà presto affrontare i segreti della sordida storia della sua famiglia per porre fine all'oscurità che ha afflitto i Boone per generazioni.

Emily Hampshire interpreta Rebecca Morgan, una giovane donna ambiziosa che ha lasciato Preacher's Corners per frequentare il Mount Holyoke College ed è tornata a casa per scrivere una storia per il nuovo e prestigioso Atlantic Magazine. La donna supera il suo blocco dello scrittore quando Boone arriva in città e, nonostante le proteste di sua madre, Rebecca chiede di essere assunta come governante del famigerato maniero di Chapelwaite e della famiglia Boone per scrivere su di loro. In tal modo, Rebecca non solo avrà materiale per ideare il prossimo grande romanzo gotico, ma svelerà un mistero che ha afflitto la sua stessa famiglia per anni.

Chapelwaite è prodotta da Donald De Line, Jason Filardi, Peter Filardi e Burr Steers per EPIX Studios.