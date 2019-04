Chaos Walking, con Daisy Ridley e Tom Holland, è inguardabile, i reshoots costeranno milioni

Chaos Walking, il film che vede protagoniste le star Daisy Ridley e Tom Holland, sarebbe inguardabile. L'adattamento della trilogia young di Patrick Ness in fase di sviluppo fin dal 2011 non starebbe riuscendo come previsto. Il progetto, in mano al regista Doug Liman dal 2016 finora avrebbe deluso Lionsgate.

Lo studio è profondamente scontento del materiale realizzato finora tanto da aver deciso di programmare reshoots che costeranno milioni per cercare di salvare il salvabile. Dopo aver già speso 100 milioni, Lionsgate dovrà investire nuovi soldi per dare una forma accettabile.

Nel comunicato diffuso da WSJ si legge: "Lionsgate ha rinviato l'uscita di marzo già pianificata e sta per cominciare tre settimane di riprese aggiuntive, che gli costeranno milioni, nella speranza che le nuove scene migliorino le prospettive commerciali. "Non avremmo girato altro se non pensassimo di riuscire a far funzionare il film" ha dichiarato il portavoce di Lionsgate".

Chaos Walking: Daisy Ridley e Tom Holland sul set del film

La trama di Chaos Walking, ambientato nel futuro, racconterà quello che accade al giovane Todd Hewitt, un ragazzo che vive in un remoto pianeta del Nuovo Mondo - una nuova speranza per l'umanità fino a quando non viene colpito dal virus chiamato The Noise, situazione che causa la possibilità di immergersi nei pensieri di ogni persona. La situazione porta alla follia molte persone fino a quando Todd compie una scoperta nascosta e silenziosa: c'è una ragazza chiamata Viola che potrebbe essere la chiave per rivelare i molti segreti del Nuovo Mondo. I due improbabili compagni di viaggio sono costretti a compiere insieme un'incredibile avventura in un pianeta inesplorato, cercando di fuggire e nascondersi in un ambiente in cui si sente tutto e ogni movimento viene visto, scoprendo entrambi la verità sulle vite che si sono lasciati alle spalle e il mondo spettacolare che hanno imparato a chiamare casa.

Oltre a Tom Holland e Daisy Ridley, fanno parte del cast di Chaos Walking Nick Jonas, Mads Mikkelsen nel ruolo del villain, Demián Bichir nella parte di Bene e Kurt Sutter che sarà Cillian.