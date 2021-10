Channing Tatum torna a ballare su Instagram: "Tutti possono farlo" (VIDEO)

No, non è il 2006, ma Channing Tatum balla ancora come allora, e la prova è su Instagram. Il primo Step Up ci fece scoprire il talento come ballerino dell'attore di She's The Man, e da allora lo abbiamo visto più volte sfoggiarlo... Ma adesso torna a mostrarci le sue mosse di danza sul popolare social.

È passato un po' di tempo dall'ultima volta in cui abbiamo visto Channing Tatum esibirsi nel ballo (probabilmente è dai film di Magic Mike, o forse dalla Lip Sync Battle con l'ex moglie Jenna Dewan?), e sebbene l'attore afferma di essere un po' arrugginito, a noi non è parso affatto fuori forma nelle sue ultime storie su Instagram, dove ha voluto renderci partecipi del suo nuovo progetto.

"Dunque eccoci, è il primo weekend di esplorazione, cerchiamo di tornare al giusto ritmo" ha scritto nelle caption dei video "Non ballo da anni, e la danza si è evoluta così tanto da allora. Ho deciso di documentare l'esplorazione così da poterla rivedere e mostrarla a tutti coloro che pensano che o si sa ballare, o no. Sono qui per dirvi che non è così, tutti possono ballare e sentire la musica, se vogliono".

E voi, la sentite la musica?