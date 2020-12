Channing Tatum star di The Lost City of D accanto a Sandra Bullock?

L'attore Channing Tatum potrebbe affiancare Sandra Bullock nel cast della commedia romantica The Lost City of D.

Channing Tatum potrebbe essere il protagonista del film The Lost City of D accanto al premio Oscar Sandra Bullock.

Le negoziazioni con la produzione sembra siano attualmente in corso e Paramount Pictures non ha ancora confermato il raggiungimento di un possibile accordo.

Sandra Bullock sarà coinvolta anche come produttrice del film che verrà diretto da Adam e Aaron Nee. L'attrice avrà la parte di una scrittrice che vive da reclusa e che si ritrova alle prese con un book tour insieme al modello usato per le sue copertine, parte affidata probabilmente a Channing Tatum. I due affrontano poi un tentativo di rapimento che li spinge a vivere un'avventura nella giungla, dimostrando così che la vita può essere molto più strana e romantica rispetto alla finzione.

L'idea alla base del film The Lost City of D è stata ideata da Seth Gordon e la versione aggiornata della sceneggiatura è firmata da Dana Fox (Cruella).

Channing Tatum ha recentemente concluso le riprese del suo debutto in veste di regista, Dog, di cui è protagonista e produttore tramite la sua Free Association. Tra i suoi prossimi progetti ci sarà anche un film prodotto da Phil Lord e Chris Miller legata ai mostri classici di Universal Pictures.