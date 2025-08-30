Channing Tatum, Oscar Isaac e Zazie Beetz protagonisti di Kockroach, la nuova crime story di Matt Ross

Saranno tre le star protagoniste del nuovo atteso lungometraggio diretto dal regista di Captain Fantastic e 28 Hotel Rooms.

È stato definito il cast principale della crime story Kockroach, che verrà proposto al market del prossimo Toronto International Film Festival. Le tre new entry sono Channing Tatum, Zazie Beetz e Oscar Isaac.

Il film è un adattamento del romanzo di William Lashner, e sarà diretto da Matt Ross, regista di Captain Fantastic e assente dalla regia proprio dal film uscito nove anni fa.

La nuova crime story di Matt Ross con Channing Tatum

Kockroach racconta la storia di un misterioso straniero che affronta l'èlite criminale di New York trasformandosi in un boss del crimine in una città dove il potere è tutto.

Channing Tatum nel ruolo di Gambit

Le riprese principali del film dovrebbero iniziare presto nel mese di gennaio in Australia. Lo straniero protagonista del lungometraggio di Matt Ross dovrebbe essere proprio Channing Tatum ma si attendono ulteriori novità sul film.

Nuova avventura per Channing Tatum dopo il ruolo nell'esordio alla regia di Zoë Kravitz

Nel 2024, Channing Tatum ha recitato nell'acclamato esordio alla regia della star di The Batman Zoë Kravitz, Blink Twice, nel ruolo di Slater King, miliardario che incontra una donna di nome Frida e la invita a vivere una vacanza su un'isola privata insieme ai suoi amici.

Frida, interpretata da Naomi Ackie, scoprirà qualcosa di strano e inizierà ad indagare. Dopo la performance nel film di Kravitz, Tatum si appresta a ad affiancare Oscar Isaac e Zazie Beetz.

In carriera è noto per aver recitato in film come Magic Mike, The Lost City, The Hateful Eight di Quentin Tarantino, La truffa dei Logan di Steven Soderbergh, Foxcatcher, Kingsman - Il cerchio d'oro, 21 Jump Street e per l'interpretazione del mutante Gambit nel Marvel Cinematic Universe in Deadpool & Wolverine al fianco di Ryan Reynolds e Hugh Jackman.