Channing Tatum nudo sotto la doccia: la foto sexy sui social è uno spettacolo!

Channing Tatum nudo sotto la doccia: una foto sexy condivisa su Instagram per pagare il pegno di un gioco.

Channing Tatum nudo sotto la doccia in una foto sexy che l'attore e ballerino ha condiviso sul suo profilo Instagram per pagare un pegno di gioco. Che dire, a giudicare dal post, dai like ricevuti e dalla foto, Channing dovrebbe giocare (e perdere) più spesso!

"Io e Jessica Cornish abbiamo giocato a Jenga e ho perso" - spiega Channing Tatum nel post che accompagna la foto - "E chi perde - cioè io - deve postare una foto scelta dall'altra persona (ovvero Jessica Cornish) Non giocherò mai più a Jenga con lei." La Jessica Cornish di cui parla Tatum è la cantante Jessie J. con la quale l'attore è fidanzato dallo scorso anno.

Al momento in cui scriviamo la foto ha ricevuto più di 900.000 like e una pioggia di commenti entusiastici.

Channing Tatum è assente dagli schermi da due anni, con l'ultima apparizione nel film Kingsman: Il cerchio d'oro. L'anno scorso l'attore si è separato da Jenna Dewan che aveva sposato nel 2009 e ha prestato la sua voce ad un paio di lungometraggi, tra cui The Lego Movie 2: Una nuova avventura.