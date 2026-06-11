Channing Tatum e Jonah Hill pronti a tornare insieme a risolvere casi: confermato 24 Jump Street

24 Jump Street è ufficialmente in lavorazione e Sony starebbe cercando di riportare insieme il duo che ha reso la saga una delle commedie più amate degli anni 2010.

Dopo oltre dieci anni di attesa, Sony rilancia la saga di Jump Street: 24 Jump Street è ufficialmente in sviluppo e i protagonisti storici Jonah Hill, Channing Tatum e Ice Cube sono in trattativa per tornare.

Un sequel atteso da oltre dieci anni

Secondo le prime informazioni, Jonah Hill, Channing Tatum e Ice Cube sono in trattativa per riprendere i rispettivi ruoli per 24 Jump Street. Dietro la macchina da presa ci sarà Rodney Rothman, già noto per il lavoro svolto su Spider-Man: Into the Spider-Verse, mentre la sceneggiatura porta la firma dello stesso Hill insieme a Meghan Malloy.

Una tipica scena con Channing Tatum e Jonah Hill

Tornano inoltre come produttori Phil Lord e Chris Miller, i due autori che hanno trasformato quello che sembrava un improbabile reboot televisivo in un fenomeno cinematografico capace di conquistare pubblico e critica.

Lanciato nel 2012, 21 Jump Street raccontava le disavventure dei poliziotti Schmidt e Jenko, costretti a infiltrarsi in un liceo per smantellare un traffico di droga. L'operazione si rivelò un successo clamoroso: oltre 200 milioni di dollari incassati nel mondo e una sorprendente accoglienza da parte della critica.

Due anni dopo arrivò 22 Jump Street, che replicò la formula spostando l'azione in un campus universitario. Anche il sequel riuscì nell'impresa di superare il predecessore, arrivando a oltre 330 milioni di dollari al box office globale.

Da allora si sono susseguite numerose idee per un terzo capitolo. La più famosa prevedeva addirittura un crossover con gli agenti di Men in Black, progetto che però non è mai riuscito a concretizzarsi.

Perché si chiama 24 Jump Street?

Uno degli aspetti più curiosi dell'annuncio riguarda proprio il titolo. Chi ricorda il finale di 22 Jump Street sa che il film scherzava apertamente sulla tendenza di Hollywood a produrre sequel infiniti.

22 Jump Street: una locandina

Durante i titoli di coda venivano mostrati decine di improbabili capitoli successivi: missioni in scuole mediche, accademie culinarie, corsi per pompieri, fino ad avventure ambientate nello spazio e perfino trasformazioni in videogiochi e serie animate.

Saltare direttamente a 24 Jump Street sembra quindi una scelta perfettamente in linea con lo spirito metacinematografico della saga, che ha sempre fatto dell'autoironia uno dei suoi punti di forza.

Per il momento nessun contratto è stato ancora firmato, ma le trattative sarebbero in corso. Dopo oltre un decennio di attesa, il ritorno di Schmidt e Jenko appare finalmente più vicino che mai.