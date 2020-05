G.I. Joe: in fase di sviluppo un quarto film del franchise

G.I. Joe avrà un quarto film prodotto da Paramount Pictures e Hasbro che hanno annunciato chi si occuperà della sceneggiatura.

Lo studio dovrà attendere il 23 ottobre per scoprire l'accoglienza riservata a Snake Eyes: G.I Joe Origins, in arrivo nelle sale il 23 ottobre.

A firmare lo script del nuovo lungometraggio dovrebbero essere Joe Shrapnel e Anna Waterhouse, recentemente autori di Seberg con protagonista Kristen Stewart, e Rebecca, con star Armie Hammer e Lily James. Il nuovo lungometraggio di G.I. Joe sarà prodotto da Lorenzo di Bonaventura in collaborazione con Allspark Pictures di Hasbro.

Il progetto inedito seguirà quindi Snake Eyes: G.I. Joe che avrà come star Henry Golding ed è stato diretto da Robert Schwentke.

Nel film il personaggio di Storm Shadow è un soldato delle forze speciali giapponesi-americane e un membro del clan ninja Arashikage, in passato amico di Snake Eyes prima di diventarne il più determinato nemico. I due si ritrovano ai lati opposti durante il conflitto tra G.I. Joe e l'organizzazioen terroristica COBRA.

Storm Shadow è stato creato dall'autore della Marvel Larry Hama e ha debuttato nel 1984 nella serie a fumetti G.I. Joe: A Real American Hero, prima di apparire anche nella miniserie animata prodotta da Sunbow Entertainment.

Snake Eyes è invece conosciuto per la sua abilità mortale con la spada e i coltelli, oltre a essere esperto in arti marziali e pericoloso persino da disarmato. Snake Eyes viveva in solitudine quando è stato reclutato per far parte di G.I. Joe e il suo vero nome e il passato sono stati a lungo avvolti dal mistero. Dopo essere stato coinvolto in un'esplosione mentre era a bordo di un elicottero, il giovane è ferito e muto, decidendo così di nascondere il proprio volto e corpo con indumenti neri.

Il franchise aveva debuttato nelle sale cinematografiche con G.I. Joe: La nascita dei Cobra ed era poi proseguito con La vendetta. I due lungometraggi avevano incassato in totale ben 678 milioni di dollari ai box office.