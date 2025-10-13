Channing Tatum: "Il film su Gambit era talmente estremo che Disney non l'avrebbe mai realizzato"

La star di Magic Mike ha spiegato perché non è mai stato concretizzato il cinecomic dedicato al suo personaggio in Deadpool & Wolverine.

Nel 2024, Channing Tatum ha coronato il suo desiderio di interpretare Gambit sullo schermo. L'occasione non è stata un film standalone sul personaggio ma una partecipazione a Deadpool & Wolverine.

La sua interpretazione dell'iconico eroe degli X-Men non si era mai concretizzata in precedenza e in una recente intervista, Tatum ha spiegato per quale ragione, dal suo punto di vista.

Gambit era troppo estremo per Disney secondo Channing Tatum

"Se avessimo fatto la nostra versione per la Fox, quella sceneggiatura non sarebbe mai stata realizzata. Mai. Era una commedia romantica vietata ai minori" ha dichiarato, chiarendo il senso del rating "Quando dico R-rated, intendo che ci siamo spinti fino in fondo. Avevamo reso Gambit un personaggio che poteva esistere solo in un film con Deadpool".

Channing Tatum in una scena di Deadpool & Wolverine

Nel film dovevano anche esserci scene in cui dei mutanti fanno sesso: "È qualcosa che la Marvel e la Disney non farebbero mai. Non puoi mai sapere esattamente cosa sarà la Disney, ma sai benissimo cosa non sarà. Non sarà horror. Non sarà sesso. Ma penso che la Marvel abbia bisogno di quella diversità di tono; qualcosa che bilanci l'altro lato. Gambit è una grande opportunità in questo senso. C'è così tanto che si può fare con lui, e sta lentamente entrando nell'immaginario Marvel. È affascinante, e credo che un giorno troveranno il modo di realizzarlo".

Il ritorno di Gambit con Channing Tatum

Dopo la partecipazione del personaggio in Deadpool & Wolverine, i Marvel Studios riporteranno Remy LeBeau sul grande schermo in Avengers: Doomsday, in uscita nel 2026.

Tatum tornerà a recitare al fianco di altri storici interpreti degli X-Men come Patrick Stewart (Professor Xavier) e Ian McKellen (Magneto). Al momento non è chiaro se il ritorno di Channing Tatum nel ruolo di Gambit includerà anche Secret Wars, visto che la produzione del capitolo finale della saga del Multiverso non è ancora iniziata.