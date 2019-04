Chambers: il trailer della serie con Uma Thurman in arrivo su Netflix

Chambers è la nuova serie Netflix in arrivo il 26 aprile sulla piattaforma di streaming e il trailer regala qualche anticipazione dello show a tinte sovrannaturali in cui ha recitato anche l'attrice Uma Thurman.

La serie racconta la storia di una giovane donna sopravvissuta ad un infarto e ossessionata dal mistero che circonda il cuore che le è stato donato e le ha salvato la vita. Più si avvicina a scopre la verità sulla morte improvvisa della sua donatrice, più inizia ad assumere le caratteristiche di quest'ultima, alcune delle quali particolarmente sinistre.

Il trailer mostra la protagonista mentre si risveglia in ospedale e le sue prime reazioni al trapianto di cuore che l'ha salvata. La giovane decide poi di incontrare la famiglia della ragazza morta il cui cuore ora batte nel suo petto e una serie di disturbanti sequenze anticipano gli eventi sovrannaturali che iniziano ad accadere nella sua vita.

Ecco il video:

Chambers è stata creata da Leah Rachel, la produzione esecutiva è curata da Alfonso Gomez Rejon e Leah Rachel, Winnie Kemp, Wolfgang Hammer, Jennifer Yale, e Steve Gaghan sono i produttori.

La creatrice ha così descritto la serie: "Ambientata in un mistico paesino New Age in Arizona, Chambers è un horror psicologico che analizza come le persone metabolizzino i traumi in modo differente. Ciò che inizia come una classica storia umana si trasforma alla fine in un racconto molto più strano e complicato di quanto ci si aspettasse".

Netflix, aprile 2019: le novità in catalogo per film e serie TV

Nel cast della serie Uma Thurman (Kill Bill), Tony Goldwyn (Scandal), Sivan Alyra Rose (The Entrada), Lilliya Reid (Vienna), Nicholas Galitzine (Share), Kyanna Simone Simpson (La vita immortale di Henrietta Lacks), Lilli Kay (Paterno), Sarah Mezzanotte (Wolves) e Griffin Powell-Arcand.