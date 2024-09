Challengers: il film con Zendaya arriva su Prime Video, ecco quando

Challengers, il dramma tennistico di Luca Guadagnino con Zendaya, Mike Faist e Josh O'Connor, sbarca finalmente su Prime Video il 19 settembre, secondo quanto riportato dal sito dello streamer.

La data è stata pubblicata su Prime Video, con la nota "In arrivo su Prime tra 8 giorni". (Le date di Prime Video a volte si spostano di un giorno o due e sono soggette a modifiche). Presto potrete quindi godervi questo spettacolo ricco di erotismo e sport direttamente da casa.

La trama del film

In Challengers Zendaya ha il ruolo di Tashi Duncan, un'ex prodigio del tennis diventata allenatrice: una forza della natura che non ammette errori, sia dentro che fuori dal campo. Sposata con un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte (Mike Faist - West Side Story), la strategia di Tashi per la redenzione del marito prende una piega sorprendente quando quest'ultimo deve affrontare sul campo l'oramai rovinato Patrick (Josh O'Connor - The Crown), un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Mentre il loro passato e il loro presente si scontrano e la tensione sale, Tashi dovrà chiedersi quale è il prezzo della vittoria.

Challengers: Zendaya, Mike Faist in una scena del film

Intervistata da Vogue, Zendaya ha condiviso l'importanza che per lei ha avuto interpretare Tashi Duncan: "Le persone mi vedono come una teenager, dato che sono stata un'adolescente per così tanto tempo. Questa è davvero finalmente la mia opportunità di interpretare una donna più vicina alla mia età. Tecnicamente, ancora interpreto un'adolescente nel film in alcuni punti ma poi cresce".

Il film è stato proiettato in anteprima nelle sale statunitensi il 26 aprile 2024 prima di passare al VOD il 17 maggio. Ha debuttato in SVOD su MGM+ il 29 luglio. La pellicola ha incassato più di 94 milioni di dollari al botteghino mondiale. In Italia Challengers è uscito in sala il 24 aprile, e ha conservato il primo posto al box office italiano per due settimane consecutive.

Justin Kuritzkes ha scritto la sceneggiatura del film diretto e prodotto da Luca Guadagnino con Amy Pascal, Zendaya e Rachel O'Connor. La colonna sonora di Challengers è firmata da Trent Reznor & Atticus Ross.