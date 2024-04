Challengers: Luca Guadagnino spiega l'easter egg a sorpresa su Spider-Man

Il regista di Challengers (titolo che ha ricevuto delle reazioni entusiastiche), Luca Guadagnino, commenta l'easter egg a sorpresa di Spider-Man nel suo nuovo film di successo. Quello di Challengers è un ruolo molto diverso per Zendaya, l'attrice veste i panni di Tashi, un'ex prodigio del tennis diventata allenatrice che non si scusa per il suo gioco spietato dentro e fuori dal campo.

Nella seconda metà del film, Tashi sta discutendo con suo marito Art quando la loro giovane figlia Lily li interrompe per chiedere se può guardare uno dei film dello Spider-Verse invece del tennis che stanno trasmettendo in TV sullo sfondo.

Inutile dire che, anche se Zendaya non ha prestato la sua voce a Spider-Man: Un Nuovo Universo o Spider-Man: Across the Spider-Verse, molti spettatori penseranno che si tratti di un cenno sfacciato al suo ruolo di MJ nel franchise live-action dei Marvel Studios. Non è così, secondo il regista Luca Guadagnino.

Challengers: Zendaya, Josh O'Connor in una scena del film

Il commento del regista

"Quando si ottengono i diritti per l'utilizzo di qualcosa in un film, è molto complicato", ha dichiarato Guadagnino a Entertainment Weekly. "Amy Pascal, la nostra fantastica produttrice, mi è stata d'aiuto. Le ho detto: 'Amy, possiamo usare uno dei tuoi titoli di catalogo, così sarà più facile ottenere i diritti?'". "Lily è una ragazza, non sceglierà di guardare The Social Network o The Post, ma forse guarderà un cartone animato di Spider-Man, quindi ho detto: 'Perché non Spider-Verse?'. Ora mi rendo conto che suonava come un inside joke, ma sai, l'inconscio ci guida sempre in un certo senso".

Zendaya, che si dice stia organizzando il matrimonio con il co-protagonista del MCU Tom Holland, ha recentemente parlato con Variety del motivo per cui ha accettato questo ruolo.

"Interpreto sedicenni da quando avevo 16 anni", ha spiegato l'ex star della Disney. "Quindi è stato bello interpretare un personaggio che non fosse più una bambina. È stato anche interessante interpretare parti della mia vita che non ho ancora vissuto: non mi sono sposata. non ho avuto un figlio".

"Queste pietre miliari non hanno necessariamente un punto di riferimento diretto nella mia vita. È stata una sensazione diversa. In definitiva, mi è sembrato il momento giusto per un personaggio come questo", ha concluso l'attrice.