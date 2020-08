Chadwick Boseman, l'ultimo post su Twitter da record: ha il numero più alto di like

Get on Up: Chadwick Boseman nel ruolo del re del soul James Brown in una scena del film

L'ultimo post dell'account Twitter di Chadwick Boseman, morto venerdì scorso, ha battuto i record della piattaforma social, con il maggior numero di like ricevuti nella storia, dice Variety. Si tratta di una foto dell'attore afroamericano, stroncato da un tumore al colon all'età di 43 anni, accompagnata da una dichiarazione della sua famiglia a proposito del suo stato di salute (il tumore gli fu diagnosticato nel 2016, e peggiorò col passare degli anni) e del desiderio di privacy in questo periodo di lutto. Al momento della pubblicazione del pezzo di Variety, il tweet aveva 5,6 milioni di like e 2,9 milioni di retweet, il che lo rende il post più popolare di sempre sulla piattaforma, battendo il precedente record di un tweet di Barack Obama del 2017 che aveva 4,3 milioni di like e 1,6 milioni di retweet.

Come ricordato dalla rivista americana, Obama è anche stato uno dei tanti, tra colleghi, amici e conoscenti, a ricordare il lavoro di Boseman, che incontrò l'allora presidente nel 2013, dopo aver interpretato Jackie Robinson al cinema nel film che lo lanciò come protagonista dopo diversi ruoli minori.

City of Crime: Chadwick Boseman durante una scena del film

Chadwick Boseman ha mosso i primi passi davanti alla macchina da presa nel 2008, ed è diventato un divo internazionale grazie al ruolo di T'Challa/Black Panther nel Marvel Cinematic Universe, interpretato tra il 2016 (Captain America: Civil War) e il 2019 (Avengers: Endgame). Ha anche recitato in progetti come 42 e Da 5 Bloods - Come fratelli, quest'ultimo distribuito da Netflix dove sarà disponibile anche l'ultimo film a cui ha partecipato l'attore, Ma Rainey's Black Bottom.

Chadwick Boseman: il volto della storia afroamericana

Boseman era anche tra gli attori elencati nel cast vocale della serie animata Marvel's What If...?, che arriverà su Disney+ la prossima estate, ma non è ancora noto se avesse effettivamente registrato le proprie battute, per un episodio dove si immagina cosa sarebbe accaduto se T'Challa anziché Black Panther fosse divenuto Star-Lord, il leader dei Guardiani della Galassia.