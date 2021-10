Chadwick Boseman: Netflix commemora l'attore con una borsa di studio alla Howard University

A un anno dalla scomparsa di Chadwick Boseman, protagonista di Black Panther scomparso a soli 43 anni dopo una lunga malattia, Netflix ha deciso di stanziare una borsa di studio milionaria in suo onore presso la sua università, la Howard University.

Ma Rainey's Black Bottom: un primo piano di Chadwick Boseman

Netflix, insieme alla Howard University, ha istituito una borsa di studio dal valore di 5,4 milioni di dollari in onore di Chadwick Boseman, chiamata The Chadwick A. Boseman Memorial Scholarship. Questo aiuto cospicuo verrà dato agli studenti dell'Howard's College of Fine Arts, che è stato ribattezzato a nome dell'attore all'inizio di quest'anno. Chadwick Boseman ha frequentato questo college studiando regia e ha conseguito una laurea in belle arti nel 2000.

Le prime borse di studio sono già state assegnate, come racconta il Washington Post, a Sarah Long, una matricola che studia teatro musicale, Shawn Smith, al secondo anno nel programma di recitazione, Janee' Ferguson, una studentessa in amministrazione delle arti teatrali, e Deirdre Dunkin, una studentessa senior di danza.

Chadwick Boseman, la costumista di Black Panther: "Quando ha indossato il costume e l'elmetto è stata magia"

Il dottor Wayne AI Frederick, presidente della Howard University, ha speso qualche parola per questa grande iniziativa, che farà solo del bene agli studenti di questa università: "È con immenso piacere e profonda gratitudine che annunciamo la creazione di una borsa di studio in onore dell'alunno Chadwick Boseman, la cui vita e i cui contributi alle arti continuano a ispirare. Questa borsa di studio incarna l'amore di Chadwick per Howard, la sua passione per la narrazione e la sua volontà di sostenere le future generazioni di studenti. Sono grato per il continuo supporto e la collaborazione della moglie di Chadwick, la signora Simone Ledward-Boseman, e a Netflix per questo regalo importante"

L'attore, scrittore, regista e produttore è morto nell'agosto 2020 di cancro al colon. Aveva 43 anni. Chadwick Boseman è stato nominato postumo per un Academy Award per Ma Rainey's Black Bottom, un adattamento della produzione di August Wilson del 1982, che è stato presentato in anteprima su Netflix dopo un breve passaggio nelle sale.