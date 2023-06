Chadwick Boseman: il compianto attore riceverà la sua stella postuma sulla Walk of Fame

Chadwick Boseman, compianto interprete di Black Panther e Da 5 Bloods, sarà omaggiato con la stella postuma sulla Hollywood Walk of Fame.

Secondo un comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Walk of Fame, Boseman è uno degli otto attori acclamati che riceveranno una stella per il loro contributo al cinema. Oltre a Boseman, riceveranno una stella anche il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, gli attori del franchise di Wonder Woman Gal Gadot e Chris Pine e il Premio Oscar Michelle Yeoh. I premiati sono stati scelti all'inizio del mese tra centinaia di candidature dalla giuria della Walk of Fame di Hollywood.

Boseman è divenuto celebre nel Marvel Cinematic Universe come T'Challa/Black Panther. Ha interpretato per la prima volta il capo protettore del Wakanda in Captain America: Civil War e successivamente è apparso in due film degli Avengers, Infinity War e Endgame. Il maggior successo di Boseman è stato quello di essere il protagonista di Black Panther del 2018, che è diventato uno dei film di maggior successo del MCU, guadagnando 1,344 miliardi di dollari al botteghino mondiale e vincendo tre Premi Oscar.

Prima dell'inizio delle riprese dell'atteso sequel Black Panther: Wakanda Forever, Boseman è morto nell'agosto 2020 in seguito a una lunga e segreta battaglia contro il cancro al colon. Wakanda Forever è stato dedicato alla sua memoria, con T'Challa che muore fuori dallo schermo a causa di una misteriosa malattia all'inizio del film.

Black Panther 2: Chadwick Boseman era determinato a girare il film nonostante la malattia

Il sequel includeva anche filmati non utilizzati di Boseman e flashback del film originale. Wakanda Forever è stato un seguito ben accolto, guadagnando 859,2 milioni di dollari e vincendo anche un Oscar.