Chadwick Boseman è morto, la star di Black Panther aveva 43 anni

Chadwick Boseman è morto il 28 agosto 2020 a soli 43 anni: la star di Black Panther, come ha svelato con un comunicato ufficiale la sua famiglia, stava lottando da quattro anni contro un cancro al colon.

La notizia è stata annunciata con un tweet pubblicato online sul profilo ufficiale dell'attore.

La famiglia ha dichiarato: "Con immenso dolore confermiamo la morte di Chadwick Boseman. Gli era stato diagnosticato un cancro al colon nella fase III nel 2016 e ha battuto contro il tumore negli ultimi 4 ore mentre passava alla fase IV. Chadwick, un vero combattente, ha perseverato e vi ha regalato molti film che avete amato così tanto. Da Marshall a Da 5 Bloods - Come fratelli, Ma Rainey's Black Bottom di August Wilson e molti altri, tutti sono stati girati durante e tra innumerevoli operazioni e cicli di chemioterapia. L'onore della sua carriera è stato portare in vita Re T'Challa in Black Panther. Chadwick è morto nella sua casa, con sua moglie e la sua famiglia al suo fianco. La famiglia vi ringrazia del vostro amore e delle vostre preghiere, e vi chiede di continuare a rispettare la sua privacy durante questo periodo difficile".