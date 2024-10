Chad Michael Murray infiamma il Natale ballando a torso nudo nel trailer di The Merry Gentlemen

Chi lo ricordava giovane e ribelle in One Tree Hill avrà il piacere di ritrovare un Chad Michael Murray davvero hot nel trailer di The Merry Gentlemen, commedia natalizia in arrivo su Netflix il 20 novembre.

Il promo lanciato da People anticipa il mood della romcom, che vede Britt Robertson nei panni di una ex ballerina che lascia la metropoli e decide di metter su uno show di spogliarello tutto maschile a tema natalizio per salvare il locale gestito dai genitori nella cittadina da cui proviene. Il film è diretto da Peter Sullivan e scritto da Marla Sokoloff, che fa parte del cast insieme a Beth Broderick, Michael Gross, Maxwell Caulfield, Hector David Jr., Colt Prattes e Marc Anthony Samuel.

Un Natale hot

Parlando con People, Marla Sokoloff ha anticipato che The Merry Gentlemen offrirà una "visione diversa dei film di Natale", aggiungendo: "Questo ha un'atmosfera diversa e divertente, è un film per tutti. Chad e Britt sono una combinazione davvero magica. Sorrido così tanto mentre li guardo insieme."

Britt Robertson, che interpreta la ballerina Ashley, ha parlato della difficoltà nel coreografare gli spettacoli di danza e i diversi atti durante il film: "È stata una faticaccia, perché le coreografie sono il cuore del film, quindi spero che la gente possa apprezzarle".

"Adoro ballare il tip tap e il suono del tap, e i ragazzi sono molto carini" ha aggiunto poi. "Sono affascinanti, hanno gli addominali in bella mostra, sono una gioia per gli occhi. È davvero il motivo per cui vuoi guardarli. Sono molto decorativi."

Un ballerino provetto

A interpretare l'aitante Luke è Chad Michael Murray. L'attore 43enne ha ammesso di avere scarsa dimestichezza col ballo e prima delle riprese di The Merry Gentlemen non aveva avuto grandi esperienze. "Quando vedo qualcosa e mi spaventa da morire, sento una voce dentro di me che dice 'Va bene, vediamo cosa possiamo fare. Cadrò a faccia in giù e mi divertirò molto a farlo.' Quindi è stato questo che mi ha davvero attirato" ha confessato, aggiungendo "La trasformazione fisica è stata molto intensa, ma alla fine adoro le belle sfide".