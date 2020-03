Cetto c'è, senzadubbiamente: da domani con TIMVISION Plus il film con Antonio Albanese

Da domani con TIMVISION Plus ci sarà anche, e in prima visione, Cetto c'è, senzadubbiamente, il grande ritorno di Cetto La Qualunque, l'indimenticabile personaggio creato e interpretato da Antonio Albanese.

A dieci anni dalla sua incredibile elezione a sindaco di Marina di Sopra, Cetto vive in Germania e per i tedeschi è un irresistibile e pittoresco imprenditore di successo. La sua catena di ristoranti e pizzerie infatti spopola; ha una compagna tedesca e due suoceri che lo guardano con la simpatia riservata ai migranti. Il richiamo della sua terra tuttavia resta forte e la notizia dell'aggravarsi delle condizioni dell'amata zia che lo ha cresciuto, lo induce a tornare in Italia dove la zia gli rivelerà qualcosa sul suo passato, e sui suoi natali, che cambieranno per sempre il corso della sua vita e anche quelli di tutti noi. Cetto torna al comando e questa volta le conseguenze potrebbero essere imponderabili.

Prodotto dalla Wildside di Mario Gianani e Lorenzo Mieli, da Fandango e da Vision Distribution, Cetto c'è, senzadubbiamente è scritto dallo stesso Antonio Albanese con Piero Guerrera e diretto da Giulio Manfredonia. Con questo contenuto si rafforza ulteriormente l'offerta di TIMVISION, uno dei principali aggregatori di contenuti digitali di alta qualità per tutta la famiglia, che punta a soddisfare i diversi interessi del pubblico con serie tv, film, documentari e news oltre ai principali eventi sportivi nazionali e internazionali.