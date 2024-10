I Cesaroni, la nuova stagione posticipata a causa di Elena Sofia Ricci?

Da qualche tempo sembrava ufficiale: Giulio Cesaroni interpretato da Claudio Amendola e tutto il resto della famiglia torneranno con una settima stagione di una delle serie più amate del pubblico italiano. Eppure, nelle ultime settimane quella che sembrava una certezza pare a oggi essersi trasformata in qualcosa che lascia spazio a molti dubbi.

I Cesaroni: ecco il possibile motivo del ritardo

Sì, perché a quanto pare nessuno degli attori sarebbe ancora mai stato sul set né sarebbero iniziate le riprese delle nuove puntate. Tutto ciò ha portato anche lo stesso Amendola a dichiarare in una recente intervista: "Non è confermato. Non vorrei parlarne, i Cesaroni scivola avanti per mille motivi". Ecco che però quello che fino a ora sembrava un rinvio destinato a presagire la caduta inesorabile del progetto, potrebbe avere un motivo sensato dietro.

Secondo quanto è stato riportato anche da DavideMaggio.it, il tutto risiederebbe nella ferma volontà della produzione di riavere a bordo della serie anche l'attrice Elena Sofia Ricci, interprete dell'amatissimo personaggio di Lucia Liguori, ma visti i numerosi impegni di quest'ultima si sarebbe deciso di aspettare il momento in cui l'attrice torni libera da qualsiasi altro ingaggio e solo allora iniziare a lavorare alle riprese de I Cesaroni 7. In questo modo quindi, tutto è nelle mani della Ricci che potrebbe decidere, o meno, di accettare la sfida di Mediaset e tornare nello show, oppure di lasciar perdere tutto. Al momento, anche dalle interviste di quest'ultima, non è possibile intravedere né una risposta positiva né un responso negativo alla richiesta.