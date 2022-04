Chi è il marito di Elena Sofia Ricci, Stefano Mainetti

Il marito di Elena Sofia Ricci, celebre ed amatissima attrice italiana, si chiama Stefano Mainetti ed è un compositore, direttore d'orchestra e autore di colonne sonore che, nel corso della sua carriera, ha collaborato con artisti del calibro di Andrea Bocelli e Placido Domingo.

Mainetti nasce a Roma nel 1957 e inizia gli studi sotto la guida del poeta Giorgio Caproni; dopo aver conseguito la maturità frequenta il Conservatorio di Santa Cecilia dove conclude il corso di Composizione con lode e menzione d'onore. Studia Direzione d'orchestra con Cesare Croci e pubblica una tesi sulla politica wagneriana.

In seguito il marito della celebre attrice inizia a scrivere musiche per il cinema, per il teatro e per la televisione, inizialmente in Italia per poi approdare anche negli Stati Uniti dive inizia a scrivere colonne sonore per film tra i quali figurano Shooter - Attentato a Praga di Ted Kotcheff, Silent Trigger e Talos - L'ombra del faraone di Russell Mulcahy. In Italia, invece, scrive la colonna sonora per la serie televisiva Orgoglio che nel 2005 gli vale il premio Cinemusic al Ravello Festival come miglior tema per la fiction italiana.

In seguito Stefano collabora alla realizzazione di progetti di carattere sinfonico come Abbà Pater e Tu es Christus, interpretato tra gli altri da Andrea Bocelli e Plácido Domingo. Nel 2010 Mainetti dirige la Royal Philharmonic Orchestra nella Cattedrale di Westminster, per la prima di Alma Mater, un cd prodotto dalla Geffen Records di cui è uno dei compositori, che ottiene la nomination come Album of the Year ai Classic BRIT Award Londra 2010.

Elena Sofia Ricci, intervistata da Caterina Balivo, ha parlato del marito e delle sue figlie: "Il fatto di avere due professioni così diverse è alla base del successo del nostro matrimonio. Nei pochi momenti in cui riusciamo a stare insieme ci coccoliamo e giochiamo con la nostra ironia. Io sono molto orgogliosa delle mie figlie, sono stata una donna molto fortunata. Ho incontrato degli uomini che mi hanno regalato queste due creature meravigliose, loro sono papà meravigliosi."