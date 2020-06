Cesare Cremonini e Alessandro Cattelan: il loro primo controllo della prostata in TV (video)

Per l'ultima puntata di EPCC LIVE Alessandro Cattelan ha intervistato Cesare Cremonini, i due hanno lanciato una campagna a favore della prevenzione per gli uomini condividendo il loro primo controllo della prostata. L'ultima puntata di EPCC LIVE è stata vista da 161 mila spettatori medi ed è stata trasmessa martedì in diretta alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV, ed è sempre disponibile on demand.

Ultima puntata di EPCC Live, sperando che non sia 'The last dance', come ha scritto ieri Alessandro Cattelan su Instagram. Ospite in studio Cesare Cremonini, il cantante bolognese ed Alessandro sono amici di lunga data ed anche coetanei e hanno deciso di intraprendere una campagna di sensibilizzazione sociale verso tutti gli uomini.

Alessandro e Cremonini hanno da poco compiuto i quarant'anni e per questo lanciano assieme un messaggio: l'importanza anche per gli uomini di fare un check-up medico completo. Nel video trasmesso da EPCC si sottolinea che dopo i quarant'anni solo il 15 per cento degli uomini si sottopone ad un controllo medico completo. Alessandro Cattelan e Cremonini, danno il buon esempio e condividono il temutissimo esame della prostata: una esperienza che per entrambi sembra essere stata indimenticabile. Le clip concesse da Sky sono disponibili sul sito ufficiale.