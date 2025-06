Quali sono i programmi cancellati dalla Rai, da E poi c'è Cattelan a quelli di Alessia Marcuzzi

L'annuncio dei palinsesti Rai di venerdì 27 giugno in attesa della stagione televisiva 2025/2026 ha svelato alcune novità e diverse conferme di cancellazione che erano già trapelate nelle ore e nei giorni precedenti.

L'obiettivo sarebbe quello di rientrare dalle spese e rafforzare le fasce orarie considerate deboli in termini di ascolti. Il risultato è una lista di titoli cancellati o in attesa di una possibile ricollocazione.

I programmi più famosi cancellati dai nuovi palinsesti Rai

Tra le uscite più clamorose spicca quella di Alessandro Cattelan, con il suo programma E poi c'è Cattelan cancellato, lasciando fuori dai programmi Rai della prossima stagione il conduttore di Tortona.

Alessandro Cattelan in un momento di E poi c'è Cattelan

Secondo diversi rumor, Mediaset potrebbe approfittarne e portare nella propria scuderia proprio Cattelan per la prossima stagione. Naturalmente, si tratta dell'annuncio dei palinsesti fino a dicembre, quindi non è detto che il conduttore non possa rientrare in qualche progetto per la prima parte del 2026.

Fuori dalla programmazione anche Alessia Marcuzzi

Anche Boomerissima e Obbligo o verità escono dai palinsesti Rai, cancellando di fatto la presenza di Alessia Marcuzzi sulla Rete Ammiraglia. Escluse anche Simona Ventura e Paola Peregocon il loro Citofonare Rai2, anche se pare che il format possa riprendere con solo quest'ultima alla conduzione.

Altre cancellazioni riguardano Linea di confine con Antonino Monteleone, XXI secolo di Francesco Giorgino e La fisica dell'amore di Vincenzo Schettini. Fuori anche Generazione Z di Monica Setta e Sabato in diretta di Emma d'Aquino sostituito da Bar Centrale con Elisa Isoardi.

Alessia Marcuzzi in una puntata di Boomerissima

Si tratta di un cambiamento significativo per la Rai e una sorta di ridimensionamento nel tentativo di intercettare un pubblico più ampio e variegato.