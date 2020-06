EPCC: Alessandro Cattelan dice addio al programma? "Per 7 anni siamo stati al vostro servizio"

Alessandro Cattelan dirà addio a EPCC? Stasera andrà in onda l'ultima puntata del programma che potrebbe non essere l'ultima solo per la stagione in corso ma per l'intera storia dello show targato SKY. A far nascere il sospetto è stato un post su Instagram del conduttore.

Con tanto di citazione a The Last Dance, il documentario sulla storia dei Chicago Bulls di Michael Jordan, Alessandro Cattelan ha scritto: "Questo gruppo negli ultimi 7 anni é stato al vostro servizio, per intrattenervi e stupirvi, raggiungendo obiettivi che 7 anni prima ci saremmo vergognati anche solo a immaginare. Abbiamo rivitalizzato la seconda serata, siamo diventati un brand e un termine di paragone, abbiamo fatto il possibile per farvi sorridere. Questa sera guardando l'ultima puntata, alzate un bicchiere e brindiamo insieme alla nostra". E non è tutto: sempre via social, pochi giorni fa il conduttore aveva annunciato la presenza di Cesare Cremonini definendolo "primo e ultimo ospite".

Due indizi sono solo una coincidenza e la prova potrebbe, d'altronde, non arrivare neppure stasera su Sky Uno, ma di sicuro quel post su Instagram non ha fatto che rafforzare dei rumor in giro già da parecchio: Alessandro Cattelan ha già pronto nel cassetto un contratto con la RAI? Sfumata definitivamente la possibilità della conduzione del prossimo Sanremo (toccherà ancora ad Amadeus, che proprio oggi ha annunciato nuove modifiche al regolamento della manifestazione), sono in tanti a non escludere che nel 2022 possa toccare proprio a quello che, fino a nuovo annuncio, resta "l'inventore" di EPCC.