C'era una volta... a Hollywood: il trailer in italiano del nuovo film di Quentin Tarantino

Dopo quello in lingua originale, ecco il trailer in italiano di C'era una volta a... Hollywood, il nuovo film di Quentin Tarantino nelle sale italiane a settembre.

C'era un volta a...Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood) è stato appena presentato a Cannes 2019 e per l'occasione è stato rilasciato il nuovo trailer in italiano dell'ultima fatica di Quentin Tarantino.

Leonardo DiCaprio e il suo Rick Dalton tornano sulla scena nella clip di poco più di due minuti appena rilasciata dalla Sony. Per tutti coloro che non erano a Cannes, la possibilità di vedere il film non arriverà prima dell'estate: la nona fatica di Quentin Tarantino uscirà nelle sale italiane il 19 settembre.

Ecco il trailer italiano di C'era una volta a... Hollywood:

Rick Dalton, come già visto nel primo trailer, ci prova in qualunque modo a costruire una carriera da sogno a Hollywood, per sè e per la sua controfigura Cliff Booth, ma le cose non vanno sempre esattamente come pianificato. I limiti vengono pesantemente a galla non tanto sul set che fa il verso allo stesso cinema di Tarantino e a Bastardi senza gloria, quanto davanti alle riprese del western. La Hippy Hollywood sa cambiando e schiere di nuovi divi stanno avanzando. Come una certa Sharon Tate...

C'era una volta a Hollywood è ambientato nella Los Angeles del 1969 in cui tutto sta cambiando, dove l'attore televisivo Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e la sua storica controfigura Cliff Booth (Brad Pitt) cercano di farsi strada in una Hollywood che ormai non riconoscono più. Gli eventi al centro di C'era una volta a Hollywood permetteranno inoltre di dare spazio ai terribili crimini compiuti dalla setta di Charles Manson di cui sarà vittima la diva Sharon Tate, moglie di Roman Polanski, interpretata da Margot Robbie, trucidata insieme ad alcuni suoi amici tra le mura della sua villa a Bel Air. Una vicenda di cronaca su cui si innesta l'ansia di rivalsa di Dalton. Da queste premesse è ovvio che C'era una volta a Hollywood sia uno dei film più attesi del 2019.

Tra gli interpreti del film - a proposito, qui potete leggere il nostro commento al trailer di C'era una volta a Hollywood - ci saranno anche Al Pacino, Kurt Russell, Timothy Olyphant, Michael Madsen, Tim Roth, Damian Lewis, Emile Hirsch, Dakota Fanning e Luke Perry, nel suo ultimo ruolo prima della prematura scomparsa. C'era una volta a Hollywood uscirà nelle sale italiane a settembre.