Central Park 2: il trailer della nuova stagione della serie animata Apple

La nuova stagione di Central Park, la serie prodotta da Josh Gad, si mostra nel trailer ufficiale, a pochi giorni dall'uscita su Apple TV+, prevista per venerdì 25 giugno.

Nelle scorse ore, Apple TV+ ha rilasciato il trailer della seconda stagione di Central Park, l'opera ideata da Loren Bouchard, Nora Smith e Josh Gad che torna dunque a distanza di un anno dal rilascio dei primi 10 episodi, capaci di raccogliere ampi consensi da parte di pubblico e critica. A risultare vincente sin da subito è stata la capacità di alternare dialoghi esilaranti a brani orecchiabili e ben arrangiati, nonché il frutto del lavoro portato avanti dal grande cast di doppiatori originali che per la seconda stagione è stato confermato quasi completamente. Il pubblico ascolterà quindi le voci di Josh Gad, Leslie Odom Jr., Daveed Diggs, Kathryn Hahn, Tituss Burgess e Stanley Tucci. Emmy Raver-Lampman, nota soprattutto per essere una delle star principali di The Umbrella Academy, rappresenta invece la new entry che ha sostituito Kristen Bell dopo le polemiche nate per il fatto che quest'ultima non fosse nera o quantomeno meticcia e quindi non rappresentasse al meglio un personaggio multirazziale come quello di Molly.

I primi tre episodi di Central Park 2 usciranno in tutto il mondo venerdì 25 giugno, mentre i restanti episodi saranno rilasciati a cadenza settimanale ogni venerdì su Apple TV+. La serie TV, nominata agli Emmy e al NAACP Image Award, tornerà a seguire le vicende legate alla famiglia Tillerman, che vive nel cuore di Central Park. Per quanto riguarda la nuova stagione, i protagonisti continueranno a prendersi cura del parco più famoso del mondo, ritrovandosi nuovamente a fare i conti con le loro rispettive problematiche quotidiane: Molly (Emmy Raver-Lampman) vive le prove e le tribolazioni dell'adolescenza, suo fratello Cole (Tituss Burgess) vive un momento davvero imbarazzante a scuola, la madre Paige (Kathryn Hahn) continua ad indagare sulla storia di corruzione del sindaco e papà Owen (Leslie Odom Jr) si occupa soprattutto della gestione del parco, del suo staff e della sua famiglia, sempre con il suo eterno sorriso stampato in faccia. Nel frattempo, l'anziana ereditiera e imprenditrice Bitsy Brandenham (Stanley Tucci) si avvicina sempre più al suo obiettivo di reclamare la proprietà di Central Park, con l'assistenza Helen (Daveed Diggs) al suo fianco che continua sempre a chiedersi se Bitsy l'abbia inserita o meno nel suo testamento. I fatti narrati in Central Park saranno nuovamente introdotti dal buffo violinista e narratore Birdie.