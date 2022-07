Central Park 3: svelata la data di uscita sugli schermi di Apple TV+

Central Park 3 ha finalmente una data di uscita su Apple TV+: il 9 settembre la serie animata con star, nella versione originale, Josh Gad ritornerà sugli schermi per proseguire le divertenti avventure dei protagonisti.

La nuova stagione debutterà con i primi tre episodi dei tredici totali, seguiti da un nuovo episodio settimanale ogni venerdì, fino al 18 novembre.

La serie Central Park è stata creata, scritta e prodotta da Loren Bouchard, Josh Gad e Nora Smith, Nella terza stagione, mentre Bitsy continua imperterrita a cercare un modo per acquistare il parco, Owen avvia una nuova campagna promozionale per sensibilizzare più persone possibili e Paige si ritrova più impegnata che mai quando chiude l'accordo per la pubblicazione del suo primo libro.

I personaggi di Central Park sono doppiati da un rinomato cast che include Josh Gad, Tituss Burgess, Daveed Diggs, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Emmy Raver-Lampman, Stanley Tucci e Kristen Bell che nella terza stagione presterà la voce a Abby, la sorellina di Paige (Kathryn Hahn). Tra le guest star della nuova stagione ci saranno i protagonisti di The Afterparty Sam Richardson, Ike Barinholtz, Ben Schwartz e Zoë Chao; di Loot Ron Funches; di Ciao, Jack! Che spettacolo, la gentilezza Jack McBrayer, così come Amber Ruffin, Yvette Nicole Brown, Craig Robinson, Tim Meadows, David Alan Grier e altri ancora. Nella terza stagione si aggiungeranno anche più di 40 nuove canzoni originali alla colonna sonora della serie.

La prime due stagioni complete di Central Park sono disponibili in streaming su Apple TV+.

Sin dal suo debutto la serie ha ricevuto una nomination agli Emmy Award per Leslie Odom Jr., Tituss Burgess e Stanley Tucci e una nomination ai NAACP Image Awards nella categoria Outstanding Animated Series.

Central Park è scritto e prodotto da Loren Bouchard, insieme a Josh Gad e Nora Smith. Steven Davis e Kelvin Yu sono showrunner e anche produttori esecutivi. La serie è prodotta per Apple da 20th Television Animation, una parte di Disney Television Studios