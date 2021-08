Cenerentola: il trailer del film con Camila Cabello

Cenerentola ritornerà sugli schermi, questa volta di Amazon Prime Video, il 3 settembre, e il trailer regala molte anticipazioni del nuovo approccio alla storia che avrà come protagonista la cantante Camila Cabello, alla sua prima esperienza come attrice.

Nel video si vedono alcune delle spettacolari coreografie create per il lungometraggio, mentre la teenager lotta per costruirsi una nuova vita sfruttando il proprio talento come stilista. Cenerella, ostacolata dalla sua matrigna, riesce ad andare al ballo a palazzo grazie a un aiuto davvero unico. Il trailer mostra inoltre il primo incontro con il principe azzurro, ma la teenager non è disposta a rinunciare ai suoi sogni per diventare una principessa.

Il nuovo lungometraggio diretto da Kay Cannon sarà una versione inedita del racconto e proporrà un ritratto di Cenerentola in cui le ragazze potranno facilmente riconoscersi e immedesimarsi.

Nel cast di Cenerentola, oltre alla protagonista Camila Cabello, ci saranno inoltre Idina Menzel, Billy Porter, Nick Galitzine, Minnie Driver, Pierce Brosnan, e James Corden che sarà coinvolto anche in veste di produttore.

Kay Cannon, oltre all'impegno dietro la macchina da presa, ha firmato la sceneggiatura del progetto.

Cenerentola proporrà un nuovo approccio alla storia di Cenerentola mostrando sullo schermo una giovane i cui sogni ambiziosi si scontrano con la realtà. Ad aiutarla ci sarà però Fab G (Billy Porter), che la sostiene nel tentativo di realizzare i propri desideri.