Cena con delitto - Knives Out, Rian Johnson: "Che fatica trovare una nuova idea"

Rian Johnson ammette candidamente le difficoltà nel trovare l'idea giusta per il nuovo Cena con delitto - Knives Out, l'importante però è non chiamarlo sequel.

Rian Johnson, impegnato nella scrittura del seguito dell'hit Cena con delitto - Knives Out, ha espresso la sua frustrazione per la mancanza di idee, ma continua a insistere sul fatto che non si tratterà di un sequel.

Cena con delitto - Knives Out: Daniel Craig e Ana De Armas in una scena del film

L'incredibile successo avuto da Cena con delitto - Knives Out e la candidatura all'Oscar hanno spinto i produttori del film a mettere un cantiere un seguito attualmente in fase di sviluppo. Lo sceneggiatore e regista Rian Johnson ha ammesso candidamente a Interview Magazine che troverà l'idea giusta è tutt'altro che facile:

"Sto scrivendo un altro Knives Out, mi si sta fottendo il cervello perché per il primo film, pur avendo un'idea, ci ho impiegato 10 anni. Stavolta parto dalla pagina bianca. Non sarà un sequel di Knives Out, mi serve un titolo perché devo smettere di chiamarlo Knives Out Sequel. Tornerà solo Daniel Craig nel ruolo del detective Benoit Blanc, ma con lui ci sarà un cast nuovo di zecca."

Knives Out, la scena con Chris Evans per cui Rian Johnson si sente ancora in colpa

Il regista prosegue: "Pensate a un altro romanzo su Hercule Poirot di Agatha Christie. Nuova location, nuovo cast. Nella mia mente non penso proprio al concetto di sequel. Fin da quando ci abbiamo iniziato a lavorare, abbiamo pensato al modello Agatha Christie. Stavolta avremo un'indagine completamente nuova e nuovi personaggi, ma credo che sarà davvero divertente".