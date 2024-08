Knives Out 3, terminate le riprese del sequel: quando uscirà al cinema?

Dopo due mesi di riprese, il terzo capitolo della serie Knives Out di Netflix ha terminato le riprese principali.

Sabato scorso il regista Rian Johnson ha rivelato che le riprese di Wake Up Dead Man si sono concluse, mandando ufficialmente il film in post-produzione per terminarlo entro la data di uscita, attualmente fissata al prossimo anno. Le riprese erano iniziate il 10 giugno scorso e hanno visto l'ingresso di un cast completamente nuovo, fatta eccezione per Daniel Craig.

"È finita la lavorazione di Wake Up Dead Man. È stato un viaggio velocissimo! La migliore delle troupe, il cast incredibile, sono state riprese davvero speciali e non vedo l'ora di montarle", ha twittato Johnson sabato pomeriggio.

Come era accaduto per gli altri film della saga Knives Out, non si sa molto della trama di Wake Up Dead Man, se non che si tratta di un giallo. Il film ha visto la partecipazione di nomi importanti accanto al Benoit Blanc di Craig, tra cui Josh Brolin, Mila Kunis e Thomas Haden Church.

"Amo tutto dei whodunnits, ma una delle cose che amo di più è la malleabilità del genere. C'è un intero spettro tonale, da Carr a Christie, e la possibilità di esplorare questa gamma è una delle cose più eccitanti nel fare i film di Benoit Blanc", ha condiviso Johnson quando ha annunciato i primi dettagli su Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery.

"Il titolo ci dà già un piccolo indizio di dove andrà a parare". Se il film ripeterà quanto avvenuto con il precedente, dovrebbe approdare prima nelle sale cinematografiche per un breve periodo, per poi debuttare su Netflix subito dopo.