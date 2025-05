Cena con delitto 3: Rian Johnson spera che venga distribuito nelle sale cinematografiche

Arriverà in autunno Cena con delitto 3, intitolato Wake Up Dead Man, e il regista Rian Johnson ha parlato delle sue speranze legate alla distribuzione.

Rian Johnson ha svelato che spera in una distribuzione cinematografica del capitolo 3 di Cena con Delitto, film intitolato Wake Up Dead Man.

Il regista, intervistato da Business Insider, ha infatti parlato dei suoi desideri legati al futuro del progetto realizzato in collaborazione con Netflix.

Le speranze per il sequel

In autunno arriverà il nuovo film con star Daniel Craig nella parte del detective Benoit Blanc. Rian Johnson, parlando di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, ha dichiarato: "Voglio che arrivi nel maggior numero di cinema e il più a lungo possibile".

Il filmmaker ha rivelato che Netflix sostiene le sue speranze: "Spingeremo tutto il possibile per quanto riguarda la distribuzione nelle sale perché voglio che il maggior numero di spettatori possa vederlo in quella forma".

Daniel Craig in Wake Up Dead Man: A Knives Out Mistery

Ted Sarandos, co-CEO di Netflix, ha recentemente dichiarato che la distribuzione nelle sale è un 'concetto superato', ma Johnson non è della stessa opinione: "Ovviamente non sono d'accordo perché amo i film. Amo andare a vederli nelle sale. Se si distribuiscono nelle sale film che le persone vogliono vedere, il pubblico andrà a vederli".

Rian ha quindi dichiarato: "La distribuzione nei cinema non scomparirà... Quell'esperienza è così importante: è qualcosa che amo e voglio che ci sia di più nel mondo".

Il cast del sequel

Daniel Craig sarà ancora una volta star del film e, oltre a Josh O'Connor, nel cast di Wake Up Dead Man ci saranno inoltre Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack e Thomas Haden Church.

Attualmente non sono stati svelati i dettagli della trama e si sa solo che il titolo è ispirato a una canzone degli U2, tratta dall'album Pop, pubblicato nel 1997.

Il nuovo progetto, secondo le prime indiscrezioni, riporterà sugli schermi il detective Benoit Blanc, alle prese con il suo 'caso più pericoloso'.