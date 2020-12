Cellular: Chris Evans se la fece addosso durante uno stunt

Chris Evans ha confessato di essersi fatto la pipì addosso mentre guidava in retromarcia per uscire da un tunnel durante una scena di Cellular.

Poco dopo l'uscita di Cellular nelle sale cinematografiche Chris Evans ha confessato di aver trascorso così tanto tempo alla guida di un veicolo, a causa della necessità di riprendere la scena da più angolazioni, che ad un certo punto si è reso conto di essersi fatto la pipì addosso mentre guidava in retromarcia per uscire da un tunnel.

Chris Evans in una scena del thriller Cellular

L'attore ha dichiarato di non essersi accorto di niente fino a quando è uscito dall'auto alla fine della scena di guida in retromarcia. "Credo che sia stato uno dei momenti più imbarazzanti di tutta la mia carriera, non sapevo che cosa dire." Ha confessato Evans a Leno.

Evans ha deciso di girare personalmente tutti gli stunt di guida presenti nel film al fine di rendere le riprese più autentiche e fluide. Per questo motivo, prima dell'inizio della produzione, ha scelto di sottoporsi ad un training di cinque settimane in una scuola di acrobazie di Los Angeles.

Chris Evans nel thriller adrenalinico Cellular

Su Rotten Tomatoes il 55% dei 149 critici intervistati ha dato a Cellular una recensione positiva; il consenso critico del sito recita: "Anche se è ingannevole e talvolta sembra un annuncio pubblicitario di fascia alta per cellulari, Cellular è anche un thriller energico e tortuoso."