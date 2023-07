Cellular stasera su Iris, trama e cast del thriller con Chris Evans e Kim Basinger

Stasera su Iris va in onda Cellular, film del 2004 con Chris Evans: trama, curiosità e cast del thriller

Stasera 22 luglio 2023, in prima serata, alle 21:00, su Iris, canale 22 del digitale terrestre, per il ciclo 'Serial Thriller', Chris Evans è il protagonista di Cellular, un thriller diretto da David R. Ellis. La sceneggiatura è stata scritta da Chris Morgan, mentre John Ottman ha composto la colonna sonora. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Chris Evans in una scena del thriller Cellular

Cellular: Trama

Un uomo riceve sul proprio cellulare la disperata telefonata di una donna sconosciuta che con voce terrorizzata afferma di essere stata rapita e sostiene che verrà uccisa nel giro di poco tempo assieme al marito ed al figlio. Il problema è che la donna non è in grado di indicare il luogo in cui si trova, e la batteria del suo cellulare potrebbe scaricarsi da un momento all'altro.

William H. Macy e Chris Evans in una scena di Cellular

Curiosità

Cellular è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 29 Aprile 2005 distribuito da Eagle Pictures. Le riprese del film si sono svolte dal 10 Settembre 2003 all'1 Novembre 2003 negli USA.

Del film è stato realizzato anche un remake cinese dal titolo Connected (Bo chi tung wah) diretto da Benny Chan nel 2008.

In alcune scene di azione Chris Evans non ha usato controfigure.

Kim Basinger in una scena del thriller Cellular

Trailer e recensione

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

La nostra recensione di Cellular

Cellular è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 56% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 60 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.5 su 10.

Jason Statham in una scena di Cellular

Interpreti e personaggi