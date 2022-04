Celeb Five: dietro le quinte, da oggi su Netflix

Celeb Five: dietro le quinte arriva su Netflix: battute e improvvisazione sono al centro della scena quando le comiche del gruppo collaborano per scrivere uno speciale in questo falso documentario.

Oggi, Venerdì 1 Aprile 2022, sbarca su Netflix Celeb Five: dietro le quinte, un documentario che ci regala uno sguardo al difficile processo creativo delle Celeb Five che, con grande tensione, si preparano per lo speciale comico offerto dalla piattaforma streaming.

La pellicola è una commedia in stile falso documentario che segue le discussioni private del gruppo di brillanti attrici sudcoreane, tra incredibili sketch, battute esilaranti e sequenze di improvvisazione che lasceranno gli spettatori letteralmente senza parole.

Seguendo lo stile del mockumentary, reso noto dal celebre show di Ricky Gervais intitolato The Office, viene raccontata la scalata al successo delle Celeb Five: Song Eun-i, Kim Shin-young, Ahn Young-mi e Shin Bong-sun, le quali hanno diversi concetti per rendere unico il loro spettacolo.

Song rappresenta il punto di raccordo del gruppo, preoccupata soprattutto di fornire un'ottima performance; Kim è la più dinamica e con tante storie da raccontare; Ahn è incaricata di eliminare i commenti vietati durante le live; Shin è invece la fucina di idee da portare davanti al pubblico...