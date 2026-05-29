Belen Rodriguez, la versione degli amici sulla crisi: nel panico per una porta bloccata?

Emergono nuovi dettagli sul caso del ricovero di Belen a Milano: secondo la versione degli amici, la situazione sarebbe nata da un guasto alla serratura che avrebbe provocato alla showgirl una crisi di panico.

Belén Rodriguez è stata ricoverata lunedì al Policlinico di Milano dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia, allertati dai vicini della showgirl che avrebbero sentito richieste di aiuto provenire dall'appartamento. Nelle ultime ore è emersa anche una versione fornita da alcuni amici, che tende a ridimensionare la dinamica inizialmente circolata. Secondo queste ricostruzioni, la showgirl si sarebbe trovata bloccata nel bagno per una serratura malfunzionante.

L'intervento di Vigili del Fuoco e Polizia

Lunedì, dopo le richieste d'aiuto di Belen, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno forzato l'ingresso dell'appartamento per consentire l'accesso alle forze dell'ordine. Successivamente sono entrati gli agenti di Polizia, che hanno cercato di convincere la donna ad aprire la porta del bagno. La situazione ha richiesto una lunga opera di mediazione prima dell'apertura della porta.

Le condizioni e il trasporto in ospedale

Una volta uscita dal bagno, la showgirl è stata trasportata al Policlinico di Milano in codice giallo da dove è stata dimessa il giorno successivo. In ospedale è stata raggiunta anche dall'ex marito Stefano De Martino, partito da Roma appena informato dell'accaduto. Il conduttore, per questo motivo, ha rinviato la registrazione delle puntate di Affari tuoi.

Belen a CTCF

La versione degli amici

Secondo quanto riportato da alcuni amici al settimanale Gente, la showgirl non si sarebbe chiusa volontariamente nel bagno. La porta, invece, si sarebbe bloccata a causa di un malfunzionamento della serratura, impedendole di uscire. Questa ricostruzione tende a ridimensionare la versione iniziale circolata nelle prime ore, attribuendo l'accaduto a un incidente domestico che avrebbe generato la crisi di panico della showgirl e la sua richiesta di aiuto.

Incidente stradale e possibile omissione di soccorso

Nel frattempo, su Belen Rodriguez pende anche una denuncia per omissione di soccorso legata a un incidente avvenuto sabato sera a Milano, dove la showgirl avrebbe tamponato quattro veicoli senza fermarsi. Alcune delle persone coinvolte si sono successivamente recate in ospedale, dove sono state riscontrate contusioni lievi con prognosi di pochi giorni.