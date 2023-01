C'è posta per te stasera su Canale 5: Charlize Theron e Irama ospiti di Maria De filippi

Stasera torna C'è posta per te di Maria De Filippi: ecco le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 28 gennaio

Stasera su Canale 5 torna alle 21.40 C'è posta per te: il programma condotto da Maria De Filippi è arrivato alla ventiseiesima edizione. Ecco alcune anticipazioni di una puntata che si annuncia ricca di ospiti prestigiosi, grazie all'arrivo in studio di Charlize Theron e Irama.

Nella puntata del 28 gennaio, Maria De Filippi racconterà nuove storie, il romanzo popolare di C'è posta per te continua ad emozionare il pubblico, come dimostrano gli ottimi ascolti del programma. La scorsa settimana C'è posta per te ha interessato 5.036.000 spettatori pari al 31.1% di share.

Tra gli ospiti di stasera da sottolineare la presenza di Charlize Theron. Il premio oscar torna al people show di Maria De Filippi dopo quasi dieci anni. L'attrice fu la protagonista di una sorpresa nel febbraio del 2004.

La seconda sorpresa è incentrata su Irama, volto noto al pubblico che segue i programmi di Maria De Filippi. Il cantautore, ora anche scrittore, è salito alla ribalta nel 2018 vincendo la diciassettesima edizione del talent show Amici

Quest'anno i postini, che gireranno l'Italia in bicicletta per consegnare gli inviti al programma, sono: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino e Andrea Offredi e Giovanni Vescovo, ex corteggiatore di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi.