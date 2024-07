Apex: Charlize Theron protagonista del un nuovo thriller stile Il silenzio degli innocenti

Il thriller di genere Apex di Netflix ha trovato la sua protagonista in Charlize Theron. L'attrice sarebbe in trattative per il ruolo principale, mentre Baltasar Kormákur è in trattative conclusive per la regia. Jeremy Robbins ha scritto la sceneggiatura.

La sceneggiatura è descritta come un incrocio tra un'arrampicata in solitaria stile Free Solo e Il silenzio degli innocenti e segue un'arrampicatrice che si ritrova ad essere braccata nella natura.

I dettagli di Apex

Lo sviluppo di questo progetto è un caso raro nell'attuale stato dell'industria, dato che molti studios sono alla ricerca di un grande pacchetto pieno di talenti prima di entrare a far parte del progetto. Nel caso di Apex, i dirigenti di Netflix sono rimasti talmente colpiti dalla sceneggiatura che hanno acquistato solo i produttori. Quando si è trattato di scegliere un attore e un regista, Theron e Kormakur sono stati le loro prime scelte e, in un altro raro caso, entrambi si sono impegnati dopo aver letto la sceneggiatura. In un'epoca in cui i sequel continuano a dominare il calendario delle uscite, Apex è un esempio di una grande storia originale che attira ancora nomi di prima grandezza a farne parte.

La Theron non è estranea allo streamer, avendo recitato in diversi film, tra cui L'accademia del bene e del male, The Old Guard e il suo imminente sequel The Old Guard 2, di cui sarà protagonista. Kormákur è reduce dalle migliori recensioni della sua carriera con il recente dramma Touch. Fin dalla sua uscita, il film ha ottenuto recensioni entusiastiche, ricevendo il 93% su Rotten Tomatoes.

La Theron produrrà il progetto insieme a Dawn Olmstead, Beth Kono e AJ Dix attraverso la loro nuova società di media, così come Kormákur attraverso la sua RVK productions e Ian Bryce e Peter Chernin, Jenno Topping e David Ready attraverso la Chernin Entertainment.