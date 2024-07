Charlize Theron, le figlie condividono la stessa passione della madre: ecco il suo consiglio quotidiano

Charlize Theron ha deciso di aprire una scuola di danza per la gioia delle proprie figlie. L'attrice, mamma adottiva da oltre un decennio, è diventata proprietaria di The Six Compound. Si tratta di una nuova avventura imprenditoriale per l'attrice sudafricana.

Si tratta di una nuova scuola di danza situata nel quartiere di Burbank, a Los Angeles. In una recente intervista, Theron ha condiviso il proprio entusiasmo per la scuola, svelando che le sue figlie condividono con lei l'amore per la danza.

Nuova avventura

"Ero una ballerina. Non volevo spingere i miei figli in una direzione. L'hanno davvero scoperta attraverso i loro coetanei e, ironia della sorte, hanno finito per amarla entrambe. Così siamo stati in un po' nel giro delle mamme di ballerine per un po'" ha dichiarato Theron.

Charlize Theron alla Mostra di Venezia 2007

"Apprezzo molto queste istituzioni" ha proseguito la star premio Oscar "che creano ecosistemi che ritengo siano semplicemente fantastici per i giovani. Ovviamente, credo fermamente che l'arte della danza sia una vera forma di narrazione, quindi spero davvero che si possa creare uno spazio che metta questo al centro e cerchi di celebrare e facilitare ciò fornendo i giusti insegnanti, e semplicemente lasciare che i bambini possano sognare. Lasciare che abbiano un posto dove possono fare cose pazze, cadere e poi avere successo. Cose del genere".

Charlize Theron è felice che le sue figlie abbiano trovato qualcosa a cui potersi appassionare e svela il suo consiglio:"Trovo sia commovente quando trovano qualcosa da poter amare. Dico sempre loro ogni giorno che se riescono a trovare cose nella loro vita che non appaiono ai loro occhi come un lavoro saranno le persone più felici. Questa è davvero l'unica cosa che posso condividere della mia esperienza personale".

Conosciuta come una delle più importanti attrici di Hollywood, Charlize Theron ha adottato Jackson nel 2012 e la sua seconda figlia, August, nel 2015.