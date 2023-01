Sanremo 2023: Ecco cosa pensa Maria De Filippi della sfida con Amadeus

Maria De Filippi ha parlato della decisione di Mediaset di far sfidare C'è posta per te con la finale di Sanremo 2023.

Quest'anno Mediaset ha deciso di non lasciare campo libero a Sanremo 2023, infatti, C'è Posta per te si scontrerà con la finale della kermesse canora, una lotta impari perfino per la corazzata di Maria De Filippi. La conduttrice del programma che, secondo i rumors non aveva preso bene la decisione di Pier Silvio Berlusconi, ne ha parlato ufficialmente durante un'intervista a FqMagazine.

Erano anni che Mediaset, durante la settimana sanremese, spegneva la programmazione, Lasciando campo libero alla kermesse, cosa che ha favorito il pieno di ascolti della Rai in quel periodo dell'anno. Quest'anno i programmi di punta dell'azienda di Cologno Monzese, dal Grande Fratello Vip a C'è Posta per Te, andranno regolarmente in onda.

I rumors dicevano che Maria De Filippi non avesse preso bene la decisione. Ora la conduttrice di C'è posta per te ha rotto il silenzio. Nell'intervista a FqMagazine ha detto: "Il mio editore legittimamente ha chiesto che la programmazione di 'C'è posta per te' continuasse normalmente anche durante la settimana del Festival di Sanremo. 'C'è posta per te' va in onda da anni di sabato ed è stato quindi mantenuto lo stesso giorno di programmazione".

Parlando della battaglia dello share, che per una volta la vede partire sfavorita, Maria De Filippi ha aggiunto: "Sentir parlare di sfida mi sembra assurdo, sarebbe irragionevole e decisamente presuntuoso da parte mia e di chiunque lo possa pensare. So di lavorare in una televisione privata dove la logica commerciale è importante, ne sono consapevole e la comprendo. Considero Sanremo, al netto di qualsiasi logica di normale programmazione o controprogrammazione come dir si voglia, un evento fondamentale per la musica italiana e anche per me".