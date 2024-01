C'è posta per te, stasera su Canale 5: Anticipazioni, ospiti e storie puntata 27 gennaio

Stasera 27 gennaio 2024 su Canale 5 terzo appuntamento con le storie di C'è posta per te: ecco gli ospiti e le anticipazioni della serata

Stasera, sabato 27 gennaio 2024, su Canale 5 va in onda in prima serata alle 21:30 C'è posta per te. Il programma condotto da Maria De Filippi è arrivato alla ventisettesima edizione. Anche stasera ci saranno storie commoventi, probabili ricongiungimenti familiari, tradimenti e tutto quello che la trasmissione riserva ai suoi spettatori. Ecco le anticipazioni sugli ospiti e le storie del nuovo appuntamento.

C'è posta per te: Ospiti del 27 gennaio

Dopo aver ospitato Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli e Stefano De Martino, anche questa settimana Maria De Filippi ha chiamato in studio un vecchio amico della trasmissione.

Ospite del 27 gennaio sarà Luca Argentero, il popolare attore che con la terza stagione di Doc - Nelle tue mani sta spopolando il giovedì sera su Rai 1.

C'è Posta Per Te e quelle buste da voler aprire a tutti i costi

Luca Argentero sarà la sorpresa di questa settimana per uno dei protagonisti delle storie del programma di Canale 5. L'attore torinese partecipa per l'undicesima volta a C'è posta per te.

Le storie

Le anticipazioni di C'è posta per te si concentrano su tre storie. Nella prima in ragazzo ha chiesto alla sua ex di partecipare al programma. L'invito consegnato dai postini è stato accettato.

"Io, con lui parlavo da sola, perché non mi rispondeva nemmeno quando scoprivo tutte le cose che faceva", racconta la ragazza a Maria De Filippi, spiegando uno dei motivi della fine della storia d'amore.

Il secondo protagonista è un ragazzo siciliano, aiuto panettiere che ha portato dal suo forno dei dolci che Maria De Filippi ha trovato nel suo camerino.

Infine, tornano le storie d'amore tra persone anziane. In studio arrivano due uomini con lo stesso nome e cognome. Chi ci sarà per loro dietro la busta?

I postini di questa edizione

I postini del programma, che gireranno l'Italia in bicicletta per consegnare gli inviti al programma sono Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo, ex corteggiatore di Uomini e Donne unitosi al cast del programma nella precedente edizione