C'è Posta Per Te stasera su Canale 5: ospiti e anticipazioni di sabato 1° marzo 2025

Nuovo appuntamento stasera su Canale 5 con C'è Posta Per Te, il programma del sabato condotto da Maria De Filippi. In questa settima puntata riuscirà ancora una volta il people show a battere la concorrenza di Ora o mai più su Rai 1?

Gli ospiti di sabato 1º marzo

Gli ospiti sono un momento molto atteso della trasmissione. Si tratta del "regalo" che un familiare decide di fare a qualcuno che sta attraversando un momento molto difficile.

È con l'ospite che si apre sempre la puntata, mentre il secondo arriva verso la fine.

Questa sera, nel corso di questa settima puntata, arriveranno Gigi D'Alessio, cantautore, musicista e produttore discografico, e Romelu Lukaku, calciatore della nazionale belga e attaccante del Napoli.

Le storie della gente comune

C'è Posta per Te: un'immagine del programma

Come sempre, al centro della trasmissione ritroviamo le storie della gente comune: dolori, legami familiari da ricucire, amori "interrotti" e vicende in cui il pubblico da casa può facilmente identificarsi.

Tutto ruota intorno al tema del perdono: l'apertura della storica busta sancisce il lieto fine della storia.

Ascoltando le parti e provando a dare ai protagonisti un punto di vista esterno su quanto accaduto, Maria De Filippi li supporta e cerca di far superare loro delusioni e incomprensioni.

Il successo di C'è Posta Per Te

C'è posta per te: Maria De Filippi durante il programma TV

Nato nel 1999, C'è Posta Per Te è giunto alla 28esima edizione. Il format è stato esportato in oltre 24 paesi, tra cui Spagna, Francia, Stati Uniti e Argentina, divenendo presto un fenomeno internazionale.

In oltre due decenni di storia, la trasmissione ha raccontato le storie e i cambiamenti delle famiglie italiane, tanto che alcuni critici televisivi lo hanno definito il nostro "romanzo popolare".

Nell'edizione attualmente in corso, sono previste nove puntate totali.