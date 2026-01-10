C’è posta per te stasera su Canale 5: il caso dell'arresto di Can Yaman e il ritorno di Raoul Bova

Appuntamento ormai consueto di gennaio, stasera su Canale 5 arriva l'edizione 2026 di C'è posta per te. Padrona di casa sarà naturalmente Maria De Filippi, orario di inizio ormai le solite 22:00, al termine de La ruota della fortuna.

Una prima puntata neppure andata in onda, però, e già oggetto di polemiche: uno dei due ospiti infatti sarà Can Yaman, arrestato nelle ultime ore in Turchia nel corso di un'operazione anti-droga.

Secondo i media turchi, l'attore, protagonista di Sandokan, è stato fermato a Istanbul a seguito di un'indagine sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti nel jet set della città. Sarebbero coinvolti giornalisti, vip e personaggi famosi. Ad aver portato all'arresto di Yaman, però, non è stata un'indagine pregressa, come nel caso di altri volti noti in Turchia, ma una soffiata.

Da notizia dell'ultim'ora provenienti dalla Turchia, Can Yaman sarebbe stato però già rilasciato.

Cosa farà Mediaset con l'ospitata di Can Yaman?

Locandina di Can Yaman

Come il pubblico ormai sa bene, C'è posta per te, il people show che tiene compagnia al pubblico del sabato sera da ormai 25 anni, non va in onda in diretta ma viene registrato settimane prima.

Di conseguenza anche l'intervento di Can Yaman era stato già confezionato abbondantemente prima le notizie del suo arresto provenienti dal Bosforo.

Come confermato dall'AdnKronos poco più di un'ora fa, a Cologno Monzese si è pensato bene di lasciare tutto come da programma: nella puntata in onda in questo sabato 10 gennaio 2026, dunque, gli spettatori potranno assistere all'ospitata dell'attore turco così come previsto inizialmente.

Decisione a questo punto giustificata dalle ultimissime notizie della scarcerazione giunte da Istanbul.

Maria De Filippi attinge ai successi RAI per i suoi primi ospiti

Raoul Bova

Non soltanto Can Yaman: a tenere compagnia al pubblico stasera su Canale 5 ci sarà anche Raoul Bova. Dopo un'estate difficile, travolto dal gossip - alimentato ancora una volta da Fabrizio Corona, protagonista recente della serie Io sono notizia su Netflix -, l'attore romano è tornato ufficialmente in TV proprio su Canale 5, prima con Verissimo e poi con la nuova stagione di Buongiorno, mamma!.

Ma è fuori da ogni dubbio che la grande popolarità di Bova sia legata, negli ultimi anni, al nuovo corso di Don Matteo, in cui proprio lui interpreta il protagonista Don Massimo. Fiction RAI che è tornata in TV, con la quindicesima stagione, proprio giovedì scorso, racimolando oltre 4 milioni di spettatori.

Per Raoul Bova si tratta della 13a ospitata a C'è posta per te.

Chi sono i postini di C'è posta per te?

Anche quest'anno a consegnare la posta ritroviamo gli immancabili postini: Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo, che in sella alle loro biciclette girano per tutte le destinazioni nazionali e internazionali.

Quante saranno le puntate in onda nel 2026?

C'è posta per te: Maria De Filippi durante lo show

Mediaset e la Fascino non hanno ancora reso noto il numero esatto di appuntamenti in prima serata dello storico people show condotto da Maria De Filippi. Tuttavia, come nelle precedenti edizioni, difficilmente si scenderà sotto le nove puntate. Se venisse confermata la durata solita, C'è posta per te 2026 dovrebbe quindi concludersi sabato 14 marzo, ipotizzando una settimana di pausa per evitare lo scontro con la finalissima di Sanremo.

In onda ogni sabato in prima serata su Canale 5, lo show sarà disponibile anche in streaming: in contemporanea su Mediaset Infinity e Witty TV, on demand solo sulla piattaforma di proprietà della Fascino.