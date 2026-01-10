Can Yaman in carcere: arrestato in Turchia durante un'operazione anti-droga

Guai per Can Yaman, attore turco amatissimo in Italia. Visto l'ultima volta in tv con Sandokan, Yaman è stato arrestato nel corso di un'operazione antidroga a Istanbul insieme ad altre sei persone.

L'operazione antidroga nel jet set di Istanbul: Can Yaman e gli altri

Secondo i media turchi, l'attore è stato fermato nella capitale a seguito di un'indagine sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti nel jet set della città. Sarebbero coinvolti giornalisti, vip e personaggi famosi di Istanbul; tra gli arrestati, insieme a Can Yaman, anche l'attrice Selen Gorguzel.

Come riporta Repubblica, che ne ha dato notizia, i sette arrestati stanno svolgendo una serie di test presso l'Istituto di medicina forense per verificare se abbiano assunto droghe, quali e quando. Sempre nell'ambito della stessa operazione, la scorsa notte la polizia ha fatto irruzione in ben nove diversi locali della capitale turca, arrestando alcuni pusher e il gestore dei locali all'interno dei quali venivano vendute sostanze stupefacenti.

Negli scorsi giorni inoltre, sempre nell'ambito della stessa operazione, erano state fermate altre venti persone, sempre tra personaggi dello spettacolo e giornalisti.

Il successo di Can Yaman in Italia

Conosciuto in Italia grazie alla soap turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore, la sua notorietà si è consolidata con DayDreamer-Le ali del sogno; da lì, l'amore del pubblico italiano non si è mai fermato, rendendo Can Yaman un volto popolarissimo nel nostro Paese. L'attore, complice anche la perfetta padronanza dell'italiano, ha poi continuato la carriera nel piccolo schermo con, tra le altre, Viola come il mare, Il Turco e l'ultima fatica,la

Proprio grazie al grande affetto del pubblico italiano, questa sera Can Yaman sarà, trasmissione in cui è un habitué. La notizia dell'arresto arriva a poche ore dall'esordio della ventinovesima edizione del programma, che va in onda registrato e, per pure coincidenza, si ritrova con il suo ospite di punta appena diventato protagonista della cronaca.